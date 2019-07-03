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пожар, храм, Чимеево (2019) | Фото:Накануне.RU

"Икона осталась внутри". Главную святыню Чимеевского монастыря не удалось вынести из горящего храма

В Курганской области полностью сгорел храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря - от деревянного строения почти ничего не осталось.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 3 июля в 14.15.

"К тушению пожара привлечены 15 человек, 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась, они самостоятельно покинули помещение", - отметили в ведомстве.

Пожар удалось локализовать в 14.49. Сейчас огнеборцы продолжают тушить тлеющие останки храма.

Уже известна причина, по которой произошел пожар.

пожар, храм, Чимеево(2019)|Фото:Накануне.RU

"Причиной возгорания стал кондиционер с внешней стороны здания храма. Поскольку строение деревянное, пламя распространилось мгновенно. В итоге, от храма почти ничего не осталось. Сейчас братья монастыря молятся, чтобы Чимеевская икона Казанской Божьей Матери осталась цела. Пока мы о ее судьбе ничего не знаем", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганской епархии.

В истории этой иконы есть интересный факт - в 1770 году в храме, где находилась эта икона, уже был пожар. Строение сгорело, а икона осталась целой и невредимой.

пожар, храм, Чимеево(2019)|Фото:Накануне.RU

"Сейчас пожарные разбирают завалы, мы все стоим, ждем, молимся. Мы надеемся на чудо и верим, что чудотворная икона цела. Она очень большая и в тяжелой раме, вытащить ее из храма было невозможно. Огонь распространялся очень быстро", - сообщила Накануне.RU жительница села Чимеево Светлана.

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"Икона осталась внутри". Главную святыню Чимеевского монастыря не удалось вынести из горящего храма

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Теги: Чимеево, монастырь, пожар, икона, МЧС



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