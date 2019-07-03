Священный Кинот Афона возмущен действиями украинских раскольников

Священный Кинот Афона (центральный исполнительный соборный орган управления Святой Горы) обратился к министру иностранных дел Греции Джорджу Катругалосу с решительным протестом в связи с провокационным визитом делегации украинских раскольников, сообщает греческое информационное агентство "Romfea".

Святогорцы возмущены тем, что раскольники прибыли с украинскими флагами, которыми размахивали, и скандировали свой гимн, хотя Конституция Афона запрещает любые пропагандистские действия. Отмечается, что это несовместимо с характером Святой Горы и ее тысячелетней традицией и создает опасный прецедент для повторения таких действий. Кинот просит МИД Греции предотвратить подобные провокации в будущем.

Напомним, после принятия раскольников Фанаром они стали ездит на Афон, где их даже принимают в нескольких монастырях, лояльных к патриарху Варфоломею. Всего там 20 монастырей.

Публицист Александр Вознесенский считает, что святогорцы посылают сигнал и Варфоломею, в церковной юрисдикции которого находятся.

"Это в какой-то мере бунт против Варфоломея, ведь на Афоне прекрасно понимают, что именно он является причиной возникновения этих провокаций. И, обратите внимание, они не пишут к нему: дескать, урезонь своих буйных. Они жалуются светским властям, что говорит, как мне кажется, об утрате доверия Варфоломея в глазах афонцев. Конечно, не всех, но все же", - написал Вознесенский.

Как сообщало Накануне.RU, многие игумены монастырей Афона просят паломников с Украины оформлять справки о своей принадлежности к канонической УПЦ.