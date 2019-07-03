Наводнение в Иркутской области: число погибших возросло до 20

Число погибших в результате наводнения в Иркутской области возросло до 20. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.

В МЧС уточняли, что девять пропавших во время наводнения в Иркутской области найдены живыми. Продолжаются поиски восьми человек.