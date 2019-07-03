25 Июля 2020
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москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

Глава Минтранса: в Шереметьево идет внутренняя проверка, будут сделаны серьезные выводы по ряду сотрудников

Министру транспорта России Евгению Дитриху снова пришлось комментировать ситуацию с багажным коллапсом в Шереметьево. Разрешить проблему не удается уже месяц, на минувшей неделе в работе аэропорта снова наблюдались сбои, сдача и выдача багажа шла с серьезной задержкой.

"Жестко уже все отреагировали, соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту "Шереметьево" происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников", - цитирует Дитриха РИА Новости.

Министр надеется, что урегулировать ситуацию поможет и проверка Генеральной прокуратуры, которая началась в Шереметьево. Надзорное ведомство ранее сообщило, что по заявлениям пассажиров аэропорта возбуждено уже 18 административных дел.

"Я полагаю, что все усилия контролирующих органов нацелены, в первую очередь, на то, чтобы помочь "разрулить" ситуацию и понять, что же делается не так. Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток", - отметил министр.

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Глава Минтранса: в Шереметьево идет внутренняя проверка, будут сделаны серьезные выводы по ряду сотрудников

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Теги: евгений дитрих, шереметьево, проверка, прокуратура, багажный коллапс



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