25 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Павел Климкин (2015) | Фото: rada-2012.net.ua

Климкин раскритиковал внешнюю политику Зеленского: ее нет

Поле прихода к власти нового украинского президента Владимира Зеленского у страны нет внятной внешней политики. Об этом заявил разругавшийся с ним глава МИД Павел Климкин, объявивший "политический отпуск".
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По его словам, он почти не разговаривал с Зеленским.

"Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем", - сказал он "Лиге".

Также он раскритиковал то, что у Зеленского по одному и тому же вопросу говорят сначала одно, а потом другое, например по русскому языку.

Напомним, между Зеленским и Климкиным произошел публичный конфликт. Зеленский в резкой форме отчитал Климкина за то, что ответ на ноту МИД РФ был направлен без согласования с ним. Климкин заявил, что его ведомство имело полное право действовать самостоятельно, и сказал, что не будет больше помогать Зеленскому. Тот поручил премьеру Владимиру Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

Накануне.RU подробно писало, что Климкин мог сознательно сломать Зеленскому игру, чем вывел его из себя.

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Климкин раскритиковал внешнюю политику Зеленского: ее нет

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Павел Климкин



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