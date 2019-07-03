25 Июля 2020
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презентация нового трамвая Уралтрансмаша (2019) | Фото: Уралтрансмаш

"Уралтрансмаш" показал новый трамвай, опытный образец которого будет продемонстрирован на "Иннопроме"

"Уралтрансмаш" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") показал новый низкопольный трехсекционный трамвай модели 71–418.

3 июля в рамках подготовки к международной выставке "Иннопром-2019" предприятие презентовало трамвай заместителю главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову и представителям СМИ.

презентация нового трамвая Уралтрансмаша(2019)|Фото: Уралтрансмаш

(2019)|Фото: Уралтрансмаш

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралтрансмаша", в данный момент на производстве реализуется проект по созданию инновационной линейки полностью низкопольных трамвайных вагонов. Базовой моделью является четырехосный полностью низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале этого года запущен в серийное производство.

Следующим вагоном из семейства полностью низкопольных вагонов стал трехсекционный трамвай модели 71-418. Опытный образец вагона продемонстрируют в июле на международной выставке "Иннопром-2019".

презентация нового трамвая Уралтрансмаша(2019)|Фото: Уралтрансмаш

Длина вагона нового трамвая равна 27,8 метра, а максимальная пассажировместимость составляет 320 человек.

Трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан в городских условиях. Вагон удобен для перевозки пожилых людей и пассажиров с детскими колясками. Для заезда и выезда колясок на остановках трамвай оборудован выдвижным пандусом, расположенным в зоне средней двери. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнями безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами.

Вагон оборудован системами: навигации, информационной и видеонаблюдения с функцией видеорегистрации. Также в трамвае установлена современная медиасистема для демонстрации схемы движения по маршруту для слабослышащих пассажиров и трансляции динамической рекламы по средствам ЖК-мониторов.

Также сообщается, что вагон полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на АО "Уралтрансмаш".

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"Уралтрансмаш" показал новый трамвай, опытный образец которого будет продемонстрирован на "Иннопроме"

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Теги: Уралтрансмаш, трамвай, Иннопром



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