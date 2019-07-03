В Пермь едет полпред Игорь Комаров

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибудет с официальным визитом в Пермь на совещание по вопросу реализации национальных проектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Визит полпреда запланирован на 5 июля. Информацию в полпредстве подтверждают.

Также в этот день в Перми ждут визита первого зампредседателя правительства РФ Антона Силуанова и министра экономики РФ Максима Орешкина. Они примут участие в совещании по нацпроектам и обсудят предварительные итоги работы группы Госсовета по экономике и финансам.