25 Июля 2020
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Денис Глушаков (2019) | Фото: twitter.com/akhmatgrozny

В "Ахмат" направили исполнительный лист по взысканию алиментов с Дениса Глушакова

Адвокат жены футболиста Дениса Глушакова Дарьи сообщил, что 3 июля в ФК "Ахмат" (Грозный) отправлен исполнительный лист о взыскании алиментов "по новому месту работы" Глушакова. Сергей Жорин добавил к сообщению в микроблоге хэштег #АхматСила и фото своей подопечной с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

После перехода Глушакова из "Спартака" в "Ахмат" за ним "переместился" и исполнительный лист. Дарья и Денис разводятся уже больше полугода, им не удается решить вопрос раздела имущества и алиментов на дочь Валерию. Ранее, отвечая на вопрос о размере алиментов, Жорин рассказал изданию Sport24.ru: " Какой теперь будет сумма алиментов? Если верить информации СМИ, зарплата Глушакова теперь составляет 1 млн евро. Треть от этой суммы будет перечисляться на алименты".

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В "Ахмат" направили исполнительный лист по взысканию алиментов с Дениса Глушакова

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Теги: ахмат, денис глушаков, развод, алименты, дарья глушакова, сергей жорин



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