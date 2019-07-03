"Никогда в жизни такого не видел": рыбаки стали свидетелями аварии на секретной подлодке, где погибли 14 моряков

Найдены очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.

Издание "СеверПост" сообщает, что рыбаки, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива, стали свидетелями аварийного всплытия подлодки 1 июля около 21:30. К ней вскоре подошли военный корабль и два буксира.

"Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел", - рассказал рыбак.

По свидетельству очевидцев, на палубах они видели "бегающих и суетящихся" людей. "Мы у вояк-то потом спросили, что это было. Сказали: лодка всплыла около Уры, без оговариваемых причин, ее потом в Кольскую оттащили", - рассказал один из очевидцев.

Рыбаки сообщили, что около 23 часов лодка в сопровождении буксиров быстро ушла, признаков пожара они не заметили.

"Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", - рассказал рыбак.

Источник в военных кругах сообщил изданию, что лодка, которую видели рыбаки - АПЛ "Подмосковье". В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на "Звездочке" в Северодвинске. Именно ее эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата АС-12, который называют "Лошарик".

Пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел еще 1 июля. Известно о нем стало на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.