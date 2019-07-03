25 Июля 2020
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Политика Курганская область
Владимир Якушев, Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

В Курганскую область приедут сразу три российских министра: Новак, Якушев и Борисов

В Курганскую область приедут сразу три федеральных министра, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве региона.

Ожидается, что 7-8 июля Курган посетят вице-премьер российского правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов, министр энергетики РФ Александр Новак, а также министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Борисов в Кургане посетит предприятие "Курганмашзавод", Новак отработает в Зауралье вопросы энерготарифов, а Якушев проверит как в области идет подготовка к модернизации систем водоснабжения.

Официально в пресс-службе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который и пригласил чиновников в Зауралье, о визите гостей не сообщают.

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В Курганскую область приедут сразу три российских министра: Новак, Якушев и Борисов

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Теги: Александр Новак, Юрий Борисов, Владимир Якушев, министры, визит, Курган, Зауралье



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