В Курганскую область приедут сразу три российских министра: Новак, Якушев и Борисов

В Курганскую область приедут сразу три федеральных министра, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в правительстве региона.

Ожидается, что 7-8 июля Курган посетят вице-премьер российского правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов, министр энергетики РФ Александр Новак, а также министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Борисов в Кургане посетит предприятие "Курганмашзавод", Новак отработает в Зауралье вопросы энерготарифов, а Якушев проверит как в области идет подготовка к модернизации систем водоснабжения.

Официально в пресс-службе врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который и пригласил чиновников в Зауралье, о визите гостей не сообщают.