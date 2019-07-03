25 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

В СКР назвали главную версию по делу об убийстве экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

Следственный комитет выясняет обстоятельства убийства с разбойным нападением в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В ведомстве уже определили главную версию.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось около 15 часов 2 июля у дома №22 по улице Калинина: неизвестные с огнестрельным оружием напали на местного жителя 1965 года рождения. В результате мужчина был убит.

Возбуждено дело, сейчас ведется розыск злоумышленников. Как отметили в ведомстве, основной версией следствие считает нападение и последующее убийство с целью завладения денежными средствами - то есть корыстный мотив.

В данный момент органы Следственного комитета пытаются установить очевидцев или тех, кто обладает какими-либо сведениями об обстоятельствах преступления. Информацию можно сообщить по следующим телефонам: 8 (343) 360-43-05, 360-47-70, 360-43-04. Как заверили в СКР, конфиденциальность гарантируется.

По данным СМИ, убитый - бывший глава киргизской диаспоры Камчыбек Каримов, в последнее время занимавшийся бизнесом.

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В СКР назвали главную версию по делу об убийстве экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге

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Теги: убийство, СКР, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2019 14:23 Мск Уральские киргизы не увидели межнациональной подоплеки в убийстве своего бывшего лидера

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