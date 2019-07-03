Росавиация рассказала, как авиакомпаниям следует возвращать россиян из Грузии

Росавиация рассказала, какие рекомендации получили перевозчики в связи с временным запретом воздушных перевозок в Грузию. Запрет, напомним, в соответствии с указом Владимира Путина, вступает в силу с 7 июля 2019 года.

В сообщении ведомства говорится, что для возвращения российских граждан домой перевозчики должны сделать следующее:

"Осуществить персональный контакт с каждым пассажиром, с целью определения его намерений (вариантов) в отношении выезда с территории Грузии.

Предложить пассажирам перебронировать их вылет с территории Грузии на даты до 08.07.2019 или после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.

Пассажиров, имеющих билеты на вылет из России в Грузию до 08.07.2019 и с возвратом после 07.07.2019, повторно проинформировать о прекращении полетов после 07.07.2019 и предложить осуществить возврат билетов или перебронирование на даты до 08.07.2019".

Между тем, ведомство не называет никаких конкретных сроков возобновления воздушного сообщения. Также пока в правительстве не могут оценить размер компенсаций, которые будут выплачены перевозчикам за убытки. А убытки они понесут немалые в результате запрета перелетов в разгар туристического сезона.