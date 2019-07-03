Памела Андерсон поздравила Ассанжа с днем рождения, опубликовав откровенное фото с основателем WikiLeaks

Звезда Playboy Памела Андерсон поздравила Джулиана Ассанджа с 48-м днем рождения очень нежным фото. Паре давно приписывают романтические отношения, однако они отрицают их, утверждают, что между ними только нежная дружба. На снимке Андерсон в весьма откровенной позе сидит на коленях у Джулиана, а тот обнимает ее за талию.

В качестве подписи к снимку Памела привела две цитаты: "С Днем Рождения, Джулиан ... "Когда я выходил за дверь к воротам, которые привели бы к моей свободе, я знал, что если я не оставлю свою горечь и ненависть позади, я все равно буду в тюрьме", "Быть свободным означает не просто разорвать свои цепи, но жить так, чтобы уважать и укреплять свободу других".

Андерсон стала одной из немногих, кому британские власти разрешили посетить Ассанжа в тюрьме после его ареста. Звезда была возмущена условиями содержания Джулиана и его моральным и физическим состоянием.

Напомним, ранее суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks на конец февраля 2020 года.