25 Июля 2020
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Общество За рубежом
Памела Андерсон Джулиан Ассанж (2019) | Фото:instagram.com/pamelaanderson

Памела Андерсон поздравила Ассанжа с днем рождения, опубликовав откровенное фото с основателем WikiLeaks

Звезда Playboy Памела Андерсон поздравила Джулиана Ассанджа с 48-м днем рождения очень нежным фото. Паре давно приписывают романтические отношения, однако они отрицают их, утверждают, что между ними только нежная дружба. На снимке Андерсон в весьма откровенной позе сидит на коленях у Джулиана, а тот обнимает ее за талию.

В качестве подписи к снимку Памела привела две цитаты: "С Днем Рождения, Джулиан ... "Когда я выходил за дверь к воротам, которые привели бы к моей свободе, я знал, что если я не оставлю свою горечь и ненависть позади, я все равно буду в тюрьме", "Быть свободным означает не просто разорвать свои цепи, но жить так, чтобы уважать и укреплять свободу других".

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Андерсон стала одной из немногих, кому британские власти разрешили посетить Ассанжа в тюрьме после его ареста. Звезда была возмущена условиями содержания Джулиана и его моральным и физическим состоянием.

Напомним, ранее суд в Великобритании назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks на конец февраля 2020 года.

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Памела Андерсон поздравила Ассанжа с днем рождения, опубликовав откровенное фото с основателем WikiLeaks

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Теги: джулиан ассанж, памела андерсон, день рождения



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