Шойгу: Часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал подробности чрезвычайного происшествия на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Часть экипажа удалось спасти, сообщил глава Минобороны РФ, не уточнив количество выживших.

Пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел еще 1 июля. Известно о нем стало на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Атомная подлодка АС-12

Шойгу рассказал, что первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара.

Министр подчеркнул, что в критической ситуации моряки-подводники действовали геройски, до конца боролись «за живучесть корабля".

По словам Шойгу, военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат". Все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, передает ТАСС.

Как стало известно СМИ из открытых источников, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны.

Подразделение имеет статус секретного, его деятельность связывают не только с научными исследованиями, но и с разведкой.

По данным РБК, трагедия произошла на спускаемом аппарате атомной подлодки АС-12 (по более поздним сведениям - АС-31), известной как "Лошарик".