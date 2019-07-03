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Происшествия Курганская область
пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области горит Чимеевский мужской монастырь: в соцсетях люди злорадствуют

В Курганской области горит Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь в селе Чимеево Белозерского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Пламя охватило кровлю и стены деревянного здания.

Православные прихожане переживают, что в огне может сгореть Чимеевская икона Божьей Матери - главная святыня монастыря.

В социальных сетях пользователи злорадствуют и даже пишут веселые комментарии о произошедшем.

"Эти нелюди уже не стесняясь прейскурант вешают", - отметила Марина.

Павел написал: "Как это могло произойти - явно с божьей помощью, чтоб людям лапшу не вешали на уши?"

Подробности пока неизвестны.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года.

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В Курганской области горит Чимеевский мужской монастырь: в соцсетях люди злорадствуют

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Теги: Чимеево, монастырь, пожар



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