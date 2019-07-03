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Общество Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье омбудсмен опроверг подготовку заключёнными жалобы в ЕСПЧ на плохие условия в колонии

Уполномоченный по правам человека в Пермком крае Павел Миков высказался о ситуации в колонии Кизела, где зэчки якобы собирались жаловаться на условия содержания в Европейский суд по правам человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, ранее замдиректора ФСИН Владимир Максименко заявил, что женщин-осуждённых из колонии № 26 выселяют "в аварийное помещение, расположенное в тайге", сообщает "Коммерсант". "То, куда их выселяют, - заброшенное с 1990-х годов здание, где нет окон, дыры в потолках, стенах, нечеловеческие условия", добавил тогда он.

По словам Микова, речь в заявлении Максименко идет о колонии-поселении №26, на базе колонии-поселения действует швейная фабрика "Инициатива". Она и жилые помещения для осужденных расположены в одном трёхэтажном здании: на первом и третьем этажах производственные цеха, на втором – жилые помещения.

Прокурор Кизела с 2014 г. много раз вносил в адрес ГУФСИН России по Пермскому краю представления из-за нарушения прав заключенных на безопасные условия проживания. Однако требования прокурора не исполняли. В мае 2018 г. в суд ушёл иск, который вскоре удовлетворили, а обжалования ничего не принесли.

В июне 2019 г. ФСИН через суд потребовала отсрочки исполнения решения, однако получила отказ: по мнению суда, условия, в которых живут заключенные, нарушают их права очень долго. При этом доводы службы, что деньга на ремонт будут только в 2026 г., признаны несостоятельными.

Здание, в котором предполагалось разместить осужденных, находится не в тайге, а в черте города, к нему есть хороший подъезд. Ранее там располагалось краевое специальное училище для несовершеннолетних правонарушителей. Около 20 человек уже перевели в новое помещение, однако для исполнения решения суда необходимо за 30 млн руб. дополнительно оборудовать в здании ШИЗО, комнаты хранения продуктов и приема пищи, библиотеку и клуб, помещение дежурной части и контрольно-пропускной пункт, а также прогулочные дворики.

Миков отметил, что от зэчек жалоб на условия содержания жалоб в его адрес не поступало. Никаких бумаг в ЕСПЧ осужденные писать не собирются. В ближайшее время по поручению уполномоченного колонию посетят сотрудники аппарата омбудсмена, изучат ситуацию на месте и проведут личный прием.

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В Прикамье омбудсмен опроверг подготовку заключёнными жалобы в ЕСПЧ на плохие условия в колонии

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Теги: Павел Миков, колония №26, Кизел



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