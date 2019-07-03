25 Июля 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
исследовательское судно Профессор Молчанов лед арктика (2012) | Фото: delovoj.livejournal.com

На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудят привлечение уральских предприятий к освоению Арктики

На международной выставке "Иннопром", которая скоро пройдет в Екатеринбурге, запланирован целый ряд мероприятий на тему сохранения экологии. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Так, в первый день работы выставки на стенде Свердловской области пройдет экологическая конференция "Арктическая платформа Урала". По мнению министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова, близость области к арктической зоне определяет ее интерес к этому вопросу. Ключевым моментом станет подписание соглашения о создании консорциума по арктической платформе.

"Наша задача – помочь задействовать уральские предприятия в освоении Арктики, расширить их участие в этом, а прикладные и фундаментальные научные институты Урала также должны быть включены в это процесс", - отметил министр.

"Иннопром-2019" пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в уральском полпредстве призвали не замалчивать экологические проблемы.

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На "Иннопроме" в Екатеринбурге обсудят привлечение уральских предприятий к освоению Арктики

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Теги: Иннопром, Арктика, Екатеринбург



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