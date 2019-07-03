Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников

В Мурманске в храме Спас-на-Водах 3 июля будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота морякам-подводникам.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

В списке, который появился сайте храма, 14 имен.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия", – говорится в сообщении.

В Кремле заявили, часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

Как стало известно, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Подразделение имеет статус секретного.