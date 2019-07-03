Источник: Взрыв в Кургане произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства

Источником взрыва в общежитии в Кургане могло стать самодельное взрывное устройство. Такой информацией с Накануне.RU поделились источники в силовых структурах. По их данным, речь идет о детонации неизвестного СВУ.

По неофициальным данным, кустарную взрывчатку, возможно, хранили дома родственники погибшего ребенка. Мальчик оказался случайной жертвой срабатывания устройства. По другим данным, ребенок нашел на улице телефон, принес домой, где гаджет взорвался.

Взрыв произошел на первом этаже жилого дома №10 на улице Тельмана.

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в руках ребенка взорвался мобильный телефон. Взрыв был такой силы, что ребенка выбросило из окна, мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда "скорой".