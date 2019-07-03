25 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Источник: Взрыв в Кургане произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства

Источником взрыва в общежитии в Кургане могло стать самодельное взрывное устройство. Такой информацией с Накануне.RU поделились источники в силовых структурах. По их данным, речь идет о детонации неизвестного СВУ.

По неофициальным данным, кустарную взрывчатку, возможно, хранили дома родственники погибшего ребенка. Мальчик оказался случайной жертвой срабатывания устройства. По другим данным, ребенок нашел на улице телефон, принес домой, где гаджет взорвался.

ул. Тельмана, 10 в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

Взрыв произошел на первом этаже жилого дома №10 на улице Тельмана.

ул. Тельмана, 10 в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

ул. Тельмана, 10 в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

По факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в руках ребенка взорвался мобильный телефон. Взрыв был такой силы, что ребенка выбросило из окна, мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда "скорой".

полицейские машины на ул. Тельмана, 10 в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

полицейская машина на ул. Тельмана, 10 в Кургане(2019)|Фото: Накануне.RU

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Источник: Взрыв в Кургане произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства

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Теги: взрыв в общежитии, погиб ребенок



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 14:01 Мск Источником взрыва, от которого погиб ребенок в Кургане летом прошлого года, был не телефон

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2019 11:22 Мск В курганском общежитии у ребенка в руках взорвался телефон - его выбросило из окна
Ранее 03.07.2019 10:50 Мск В Кургане взорвалось общежитие, есть пострадавшие

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