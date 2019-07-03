25 Июля 2020
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Политика За рубежом
Оливер Стоун (2016) | Фото:Wikimedia Commons

Оливер Стоун задумался над комедией о Дональде Трампе

Обладатель трех "Оскаров", снявший фильмы о Джордже Буше-младшем, о Владимире Путине, об Эдварде Сноудене, не исключает, что снимет фильм и о нынешнем президенте США Дональде Трампе. По мнению режиссера, эта лента может быть комедией, но цели она будет преследовать весьма серьезные.

"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал Стоун. Он предположил, что картина о нынешнем президенте США будет комедией наподобие его фильма 2008 года "Буш" (W.) о президентстве Джорджа Буша - младшего.

Сегодня 72-летнего режиссера, как и ровно 30 лет назад, когда он снял свой оскороносный фильм "Рожденный 4 июля" (Born on the Fourth of July) с Томом Крузом в главной роли, интересует тема войны. "Когда я работал над этой картиной, я хотел напомнить Америке о войне во Вьетнаме, о которой она забыла. Сейчас, к сожалению, ничего не изменилось, как и не изменилась американская политика, если судить по тому, что происходит с Ираном. Люди не знают, что такое война, что значит получить ранение в бою. А сейчас это еще хуже, потому что уровень развития современной медицины позволяет выжить. Жить инвалидом хуже, чем умереть молодым", - цитирует Стоуна ТАСС.  

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Оливер Стоун задумался над комедией о Дональде Трампе

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Теги: оливер стоун, дональд трамп, комедия



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