Оливер Стоун задумался над комедией о Дональде Трампе

Обладатель трех "Оскаров", снявший фильмы о Джордже Буше-младшем, о Владимире Путине, об Эдварде Сноудене, не исключает, что снимет фильм и о нынешнем президенте США Дональде Трампе. По мнению режиссера, эта лента может быть комедией, но цели она будет преследовать весьма серьезные.

"Все просят меня сделать фильм о Трампе, и рано или поздно, вероятно, я его сниму", - сказал Стоун. Он предположил, что картина о нынешнем президенте США будет комедией наподобие его фильма 2008 года "Буш" (W.) о президентстве Джорджа Буша - младшего.

Сегодня 72-летнего режиссера, как и ровно 30 лет назад, когда он снял свой оскороносный фильм "Рожденный 4 июля" (Born on the Fourth of July) с Томом Крузом в главной роли, интересует тема войны. "Когда я работал над этой картиной, я хотел напомнить Америке о войне во Вьетнаме, о которой она забыла. Сейчас, к сожалению, ничего не изменилось, как и не изменилась американская политика, если судить по тому, что происходит с Ираном. Люди не знают, что такое война, что значит получить ранение в бою. А сейчас это еще хуже, потому что уровень развития современной медицины позволяет выжить. Жить инвалидом хуже, чем умереть молодым", - цитирует Стоуна ТАСС.