Кремль считает "естественным" неразглашение всей информации о гибели подводников
Часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована, заявили в Кремле.
Напомним, 1 июля на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.
Как стало известно, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Подразделение имеет статус секретного.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин располагает всей информацией о ЧП.
"Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение, - сказал представитель Кремля. - Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается".
Песков подчеркнул, что секретные данные не планируется раскрывать и в будущем, передает РИА Новости.
Президент отправил министра обороны Сергея Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. Глава российского государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.
Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.
Ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате". В министерстве обороны России сообщения опровергли.