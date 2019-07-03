Кремль считает "естественным" неразглашение всей информации о гибели подводников

Часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована, заявили в Кремле.

Напомним, 1 июля на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

Как стало известно, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Подразделение имеет статус секретного.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин располагает всей информацией о ЧП.

"Но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение, - сказал представитель Кремля. - Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается".

Песков подчеркнул, что секретные данные не планируется раскрывать и в будущем, передает РИА Новости.

Президент отправил министра обороны Сергея Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. Глава российского государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.

Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате". В министерстве обороны России сообщения опровергли.