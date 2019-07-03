Пермское предприятие, на котором производят ракетные двигатели, терпит убытки

На годовом общем собрании акционеров "Протон-ПМ" принято решение не выплачивать дивиденды и компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии из-за отсутствия чистой прибыли.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Согласно отчету за 2018 г., чистый убыток "Протон-ПМ" составил 696,1 млн руб. Отметим, что в 2017 г. убыток компании превышал 1,3 млрд руб. На собрании акционеры приняли решение увеличить в следующем году уставный капитал "Протон-ПМ" путем размещения дополнительных акций. Объем допэмиссии будет обусловлен размером бюджетных инвестиций.

Добавим, что в 2018 году произведено продукции и оказано услуг на сумму 4 млрд 711 млн руб. 57% продуктового портфеля занимает ракетно-космическая техника, 24% — продукция в интересах оборонно-промышленного комплекса, 16% — услуги предприятиям пермского моторостроительного комплекса, 3% — прочее. Для реализации перспективных проектов разработана стратегия развития, включающая компактизацию производства на загородной площадки в Новых Лядах, сокращение затрат, повышение производительности труда и стабилизацию финансово-экономического состояния предприятия.

Также на собрании акционеров был избран новый состав совета директоров. Его председателем вновь стал Игорь Арбузов.