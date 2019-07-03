25 Июля 2020
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Образование В России
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

"Расходы будет нести государство": Минпрос проведет экспертизу учебников, которую в СП посчитали необоснованной

В Министерстве просвещения рассмотрели новый порядок формирования федерального перечня учебников, в который войдут учебники, получившие самую высокую оценку по 43 критериям. Расходы и ответственность за качество отбора будет нести государство. При этом ранее аудиторы Счетной палаты назвали дополнительную экспертизу учебников, инициированную Минпросом, необоснованной, передает корреспондент Накануне.RU.

В федеральный перечень попадают учебники, получившие наиболее высокую оценку по итогам экспертизы в соответствии с 43 критериями. Срок действия экспертного заключения составит пять лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства просвещения.

Заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что организацией проведения экспертизы учебников будет заниматься подведомственная организация Министерством.

"Во избежание возможного конфликта интересов расходы и ответственность за качество организации и проведения экспертизы будет нести государство", - отметила она.

В Минпросе усилили требования к экспертам, которые будут осуществлять отбор учебников. К экспертизе допустят только специалистов с учеными степенями и стажем работы в школе не менее пяти лет.

"Хочу всех заверить, что новый порядок экспертизы в полной мере учтет экспертный потенциал как РАН, так и РАО и других экспертных организаций", - подчеркнула замминистра.

посёлок Рудный, школа номер 34(2019)|Фото: Накануне.RU

Научно-методический совет по учебникам решил направить 73 учебника, не перешедших из прошлого перечня в обновленный на дополнительную экспертизу.

Отметим, что в июне аудиторы Счетной палаты РФ назвали необоснованной дополнительную экспертизу школьных учебников, которую Министерство образования инициировало весной прошлого года. Аудиторы отметили, что это повлекло сокращение доли определенных издательств, пособия которых используются в школах в настоящее время.

У Министерства просвещения – другое мнение.

"Рассмотрев вопрос обоснованности направления на дополнительную экспертизу 281 учебника в прошлом году, научно-методический совет единогласной позицией подтвердил наличие необходимых оснований", - сообщили в пресс-службе образовательного ведомства.

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"Расходы будет нести государство": Минпрос проведет экспертизу учебников, которую в СП посчитали необоснованной

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Теги: дополнительная экспертиза учебников, минобр, минпросвещения, ольга васильева, школа, счетная палата



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