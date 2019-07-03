25 Июля 2020
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Аарон Пол Брайан Крэнстон Во все тяжкие (2019) | Фото:twitter.com/aaronpaul_8

Актеры из сериала "Во все тяжкие" намекнули на съемки полнометражного фильма

Актер Аарон Пол подогрел слухи о съемках полнометражного сиквела сериала "Во все тяжкие" – одного из самых популярных шоу в истории мирового ТВ.

На своих страницах в соцсетях актер, сыгравший в сериале Джесси Пинкмана, опубликовал фото, в котором бредет по ручью вместе с Брайаном Крэнстоном, сыгравшим главного героя сериала – Уолтера Уайта.

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Также актер подписал этот снимок "Скоро". Поклонники считают, что это фото со съемок фильма, тем более что слухи о работе над ним ходят уже очень давно. Сами актеры говорили, что не против сыграть в продолжении, правда, при условии, что "воскрешение" персонажа Крэнстона будет логичным или он появится в рамках флэшбэков.

Напомним, у сериала "Во все тяжкие" уже есть успешный спин-офф – шоу про адвоката Сола Гудмэна "Лучше звоните Солу".  

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Актеры из сериала "Во все тяжкие" намекнули на съемки полнометражного фильма

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Теги: во все тяжкие, съемки, полнометражный фильм, продолжение, аарон пол, брайан крэнстон



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