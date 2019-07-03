Актеры из сериала "Во все тяжкие" намекнули на съемки полнометражного фильма

Актер Аарон Пол подогрел слухи о съемках полнометражного сиквела сериала "Во все тяжкие" – одного из самых популярных шоу в истории мирового ТВ.

На своих страницах в соцсетях актер, сыгравший в сериале Джесси Пинкмана, опубликовал фото, в котором бредет по ручью вместе с Брайаном Крэнстоном, сыгравшим главного героя сериала – Уолтера Уайта.

Также актер подписал этот снимок "Скоро". Поклонники считают, что это фото со съемок фильма, тем более что слухи о работе над ним ходят уже очень давно. Сами актеры говорили, что не против сыграть в продолжении, правда, при условии, что "воскрешение" персонажа Крэнстона будет логичным или он появится в рамках флэшбэков.

Напомним, у сериала "Во все тяжкие" уже есть успешный спин-офф – шоу про адвоката Сола Гудмэна "Лучше звоните Солу".