Жительница Ноябрьска поймала гадюку ведром

Жительница Ноябрьска поймала ведром гадюку: ядовитая змея заползла во двор частного дома по ул. Радужная и кидалась на собаку. О произошедшем женщина рассказала в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам ноябрянки, ее дом находится метров в 300-400 от болота. После встречи с пресмыкающимся, она перенесла стресс и решила предупредить других людей об опасности. По ее словам, змея ползала рядом с крыльцом.

"Приехали спасатели,подтвердили, что это гадюка. Ну, и, конечно, забрали ее с собой. Я перенесла стресс. Она такая черненькая, голова плоская и маленькая, есть сужение у головы", - сообщила жительница Ноябрьска.

Отметим, что ранее горожане уже сообщали о массовых встречах со змеями. Несмотря на то, что гадюка занесена в Красную книгу Ямала, ноябрьцы начали охоту на этих пресмыкающихся. Так, один из местных жителей из пистолета расстрелял змею недалеко от водоема.

Ученые отмечают, что активность змей в это время - нормальное явление и призывают горожан соблюдать осторожность.