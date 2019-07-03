25 Июля 2020
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Наука и техника За рубежом
грипп, вирус, врач (2017) | Фото: ebolanews.ru

В Боливии появился новый смертельный вирус, ставший загадкой для ученых

Власти Боливии объявили о появлении нового смертельного вируса. Ученые пока не могут его идентифицировать.
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Как заявили в минздраве страны, один инфицированный умер, а еще пятерых госпитализировали с подозрением на неизвестное заболевание. Все находятся в одном отделении в больнице Ла-Паса, где им пытаются оказать помощь.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на ТАСС, первой жертвой нового вируса стала практикантка, которая заразилась при посещении пациента в Каранави, а позже заболели двое врачей, которые контактировали с ней. К настоящему моменту медики сумели установить, что инкубационный период вируса может длиться от недели до 21 дня.

Среди симптомов болезни - высокая температура, боли в мышцах и животе, а также головная боль. Кто находится в группе риска, не уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске испытывают вакцину против биологического оружия. Уже известны первые результаты.

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В Боливии появился новый смертельный вирус, ставший загадкой для ученых

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Теги: Боливия, вирус, ученые



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