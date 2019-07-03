Шойгу прибыл в Североморск после гибели подводников

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

Глава военного ведомства лично заслушает командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, сообщает пресс-служба Минобороны.

Напомним, 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском судне ВМФ произошел пожар, в результате погибли 14 российских моряков-подводников. Среди них - семь капитанов 1 ранга и два Героя России.

Президент Владимир Путин отправил Шойгу в Североморск, чтобы на месте разобраться в причинах гибели российских подводников. Глава российского государства также выразил соболезнования семьям погибших подводников.

Шойгу отметил, что судно проводило плановые работы по исследованию морского дна в Баренцевом море, когда возникло возгорание.

Ранее в отдельных СМИ появилась информация о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про "взрыв газа на подводном аппарате". В министерстве обороны России сообщения опровергли.

Как стало известно, погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе, пригороде Санкт-Петербурга. Часть подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны. Подразделение имеет статус секретного.