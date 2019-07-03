На Пугачеву написали заявление в полицию из-за ее автомобиля на перроне вокзала

Пока 70-летняя Пугачева с супругом и детьми наслаждается ласковым балтийским солнцем в Юрмале, вокруг примадонны российской эстрады в Москве сгущаются тучи. Отъезд августейшей семьи на отдых в Прибалтику был слишком роскошным – обыватели посмели возмутиться.

И, пока Киркоров с пеной утра защищает свою бывшую жену, мол, она заслужила ездить по перронам всей страны, в полицию поступают заявления с требованием проверить действия Аллы Борисовны и возбудить административное дело.

Напомним, в сеть попало видео, как Пугачева с семьей подъезжает на роскошном автомобиле прямо на перрон Рижского вокзала. Прямо из авто она выпархивает в вагон и уезжает отдыхать. В сети кадры вызвали такую бурю возмущения, что в РЖД вынуждены были начать проверку действий своих сотрудников.

А теперь telegram-канал Mash опубликовал фото заявления некого гражданина на имя главы московского УГИБДД. В нем мужчина отмечает, что Пугачева не нуждалась в подвозе непосредственно до перрона. Заявитель требует опросить Пугачеву, возбудить административное дело и наказать сотрудников полиции, допустивших эту ситуацию.