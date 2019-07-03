На Пугачеву написали заявление в полицию из-за ее автомобиля на перроне вокзала

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Алла Пугачева (2018) | Фото:instagram.com/maxgalkinru

На Пугачеву написали заявление в полицию из-за ее автомобиля на перроне вокзала

Пока 70-летняя Пугачева с супругом и детьми наслаждается ласковым балтийским солнцем в Юрмале, вокруг примадонны российской эстрады в Москве сгущаются тучи. Отъезд августейшей семьи на отдых в Прибалтику был слишком роскошным – обыватели посмели возмутиться.

И, пока Киркоров с пеной утра защищает свою бывшую жену, мол, она заслужила ездить по перронам всей страны, в полицию поступают заявления с требованием проверить действия Аллы Борисовны и возбудить административное дело.

Ð·Ð°ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð½Ð° ÐŸÑƒÐ³Ð°Ñ‡ÐµÐ²Ñƒ|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:t.me/breakingmash

Напомним, в сеть попало видео, как Пугачева с семьей подъезжает на роскошном автомобиле прямо на перрон Рижского вокзала. Прямо из авто она выпархивает в вагон и уезжает отдыхать. В сети кадры вызвали такую бурю возмущения, что в РЖД вынуждены были начать проверку действий своих сотрудников.

А теперь telegram-канал Mash опубликовал фото заявления некого гражданина на имя главы московского УГИБДД. В нем мужчина отмечает, что Пугачева не нуждалась в подвозе непосредственно до перрона. Заявитель требует опросить Пугачеву, возбудить административное дело и наказать сотрудников полиции, допустивших эту ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ (3)


Читать все комментарии (3)


Добавить комментарий:

На Пугачеву написали заявление в полицию из-за ее автомобиля на перроне вокзала

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алла пугачева, перрон вокзала, заявление в полицию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров