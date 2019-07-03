Во Франции стартует рассмотрение исков родственников жертв крушения ATR-72 под Тюменью

Претензии родственников пассажиров самолёта ATR-72 "Utair", погибших в 2012 г., вскоре начнут рассматривать во Франции. У сделанного за рубежом борта могли быть конструктивные недостатки, которые, возможно, повлияли на его работоспособность, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, самолет АТR-72, летевший из Тюмени в Сургут, разбился 2 апреля 2012 г. сразу после взлета из аэропорта "Рощино". Воздушное судно упало всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы, в районе деревни Горьковка. На борту находились 39 пассажиров и четыре члена экипажа. 33 человека погибли, 10 выжили. Непосредственной причиной аварии стало то, что командир самолета Сергей Анцин решил взлетать, хотя на поверхности самолета были снежно-ледовые отложения, возникшие из-за обледенения во время стоянки в ночь с 1 на 2 апреля. Кроме того, авиамеханик компании "ЮТэйр-Техник" Андрей Писарев не провел противообледенительную обработку ATR-72 во время его подготовки к полету. Все это, как посчитал суд, оставил без своего внимания и, соответственно, контроля начальник смены Анатолий Петроченко. В конце ноября 2015 г. суд приговорил Писарева и Петроченко к пяти годам и одному месяцу колонии-поселения, дело погибшего командира судна прекращено.

Ранее стало ивзестно, что адвокаты семей погибших и пострадавших сумели добиться рассмотрения исков о компенсации вреда за рубежом: как установили эксперты МАК, а позже и суд, лайнер французского производства упал после взлета из-за обледенения — на земле после ночной стоянки его не обработали реагентом. Также выяснилось, что и самолет имел ряд конструктивных недостатков, что и стало поводом для исковых претензий. Вместо сотен тысяч рублей потерпевшие рассчитывают получить те же суммы в евро.

Иск подали в 2013 г. в суд Тулузы к французскому производителю самолета, компании "Avions de transport regional" (GIE ATR — франко-итальянский концерн), напоминает "Коммерсант". Соответчиком была "Utair". Изначально документ не приняли, однако позже апелляционная инстанция встала на сторону пострадавших. Кассационный суд Франции 26 июня отклонил жалобу ответчиков на это решение, решение нижестоящей инстанции вступило в силу, вскоре дело начнут рассматривать по существу.

Отметим, ATR-72 регулярно попадают в сводки происшествий. То у борта задымится или вовсе откажет двигатель, то из-за неисправности шасси придётся возвращаться в аэропорт. Добавим, сейчас и сама "Utair" переживает нелёгкие времена из-за финансовых проблем.