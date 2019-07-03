Севастопольские депутаты-оппозиционеры двинулись на выборы самовыдвиженцами

Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин и его коллега-депутат, председатель бюджетной комиссии нынешнего состава Вячеслав Аксёнов подали документы на регистрацию в качестве кандидатов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии Севастополя.

Что характерно, оба выдвигаются и собираются бороться за мандаты как самовыдвиженцы. Кулагин собирается продолжить работу как депутат от Северной стороны города-героя, Аксёнов регистрируется как кандидат в избирательном округе № 1. В составе нынешнего депутатского корпуса Законодательного собрания и Кулагин, и Аксёнов получили известность как жесткие критики действий губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Ранее мы писали, что по настоянию московских руководителей "Единой России" для севастопольского отделения было принято нестандартное решение, а именно, особо рьяные участники конфликта из числа депутатов заксобрания и близкие к команде Овсянникова парламентарии были попросту лишены возможности выдвижения от партии. Впрочем, до предварительного голосования (или праймериз) "Единой России" все-таки были допущены спикер ЗакСа Екатерина Алтабаева и депутат Михаил Чалый. При несоблюдении всех требуемых формальных процедур Алтабаева и Чалый, точно так же, как и ряд других "единороссов", были объявлены "победителями" праймериз и получили возможность выдвинуться от партии на выборах.

Однако городские службы хозяйства, подконтрольные губернатору Дмитрию Овсянникову, развернули настоящую войну против билбордов и агитации Алтабаевой и Чалого, чем вызвали гнев секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака.

В июне стало известно, что из "ЕР" в партию "Зеленые" перешел депутат заскобрания Севастополя Вячеслав Горелов, от партии "Родина" идет на выборы сенатор, бывший член партии "Единая Россия" Ольга Тимофеева.

Выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования.