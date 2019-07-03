25 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В курганском общежитии у ребенка в руках взорвался телефон - его выбросило из окна

При взрыве в общежитии на улице Тельмана, 10 в Кургане погиб ребенок, находившийся в эпицентре. По предварительным данным, разрушения конструкций здания нет.

Как передает корреспондент Накануне.RU, со слов очевидцев, взрыв был такой силы, что ребенка выбросило в окно, ориентировочно, второго этажа. Сразу после взрыва родственник мальчика закричал, по словам соседей, нечеловеческим голосом "Не умирай!". Предположительно, в руках ребенка взорвался мобильный телефон, нанеся ему серьезную травму груди и живота.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Мальчик скончался от травм, несовместимых с жизнью. На момент приезда врачей он был уже мертв.

Следственные органы пока не комментируют происшествие. Известно, что жильцов не будут эвакуировать и расселять.

Обновлено: По уточненной информации, взорвался не телефон. Произошла детонация устройства, изготовленного кустарным способом.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

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В курганском общежитии у ребенка в руках взорвался телефон - его выбросило из окна

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Теги: взрыв в общежитии, погиб ребенок



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 14:01 Мск Источником взрыва, от которого погиб ребенок в Кургане летом прошлого года, был не телефон
Ранее 03.07.2019 12:28 Мск Источник: Взрыв в Кургане произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2019 10:50 Мск В Кургане взорвалось общежитие, есть пострадавшие

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