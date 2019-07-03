В курганском общежитии у ребенка в руках взорвался телефон - его выбросило из окна

При взрыве в общежитии на улице Тельмана, 10 в Кургане погиб ребенок, находившийся в эпицентре. По предварительным данным, разрушения конструкций здания нет.

Как передает корреспондент Накануне.RU, со слов очевидцев, взрыв был такой силы, что ребенка выбросило в окно, ориентировочно, второго этажа. Сразу после взрыва родственник мальчика закричал, по словам соседей, нечеловеческим голосом "Не умирай!". Предположительно, в руках ребенка взорвался мобильный телефон, нанеся ему серьезную травму груди и живота.

Мальчик скончался от травм, несовместимых с жизнью. На момент приезда врачей он был уже мертв.

Следственные органы пока не комментируют происшествие. Известно, что жильцов не будут эвакуировать и расселять.

Обновлено: По уточненной информации, взорвался не телефон. Произошла детонация устройства, изготовленного кустарным способом.