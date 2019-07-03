Зеленский пообещал Западу начать массовую распродажу госсобственности и земли

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал начать массовую распродажу госсобственности и сельхозземель. Об этом он рассказал в Канаде вице-президенту Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилу Мюллеру, сообщает пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что Украина готова продолжить "реформы" после избрания нового состава Верховной рады и начать большую приватизацию "уже в 2019 году".

В феврале в МВФ заявили, что Украина должна "сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать землю сельхозназначения, и на приватизации сектора госпредприятий, чтобы частный сектор мог зайти".

Как сообщало Накануне.RU, накануне первого тура президентских выборов Зеленский встречался с делегацией Всемирного банка, с которой согласовал свои первые шаги в качестве президента.