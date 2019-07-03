25 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге судят курьеров наркосиндиката - Койота и Пупкина

Свердловские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Казахстана и жителя Самары по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы. Сейчас оно направлено в Чкаловский суд Екатеринбурга.
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Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального Главка МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность группы была пресечена в результате серии оперативных комбинаций сыщиков подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД области в декабре 2018 года.

"Установлено, что обвиняемые Илья из Казахстана и Алексей из Самары действовали "бесконтактным способом", используя возможности сети Интернет. Один из них использовал аккаунт Koyot, а второй - Pupkin. Оптовая доставка криминального товара в Екатеринбург осуществлялась посредством автомобильного транспорта из Москвы. Далее зелье расфасовывалось в арендованной квартире и гаражных боксах на более мелкие партии, после чего через так называемые закладки уходило потребителям.

В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 8 кг наркотических средств синтетического происхождения - это порядка 42,5 тысяч опасных для жизни человека доз. Их стоимость по ценам "черного рынка" может составлять свыше 17 млн рублей. Молодые люди знали о возможных печальных последствиях, но все-таки решили испытать судьбу, мечтая прилично заработать. Однако фортуна им не подчинилась, она улыбнулась оперуполномоченным, успешно завершившим очередную спецоперацию по изобличению курьеров наркосиндиката", - рассказал полковник Горелых.

По данному факту представители МВД возбудили уголовное дело. Теперь каждому из участников группы грозит от 15 до 20 лет колонии. Об итогах судебного разбирательства в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области пообещали сообщить дополнительно.

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В Екатеринбурге судят курьеров наркосиндиката - Койота и Пупкина

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Теги: суд, наркотики, Екатеринбург



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