Среди версий взрывов в Арыси рассматривают халатность

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.

По его словам, в числе прочих, рассматриваются такие версии, как несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц.

Допрошены более 100 человек, специалисты продолжают осмотры места происшествия и выемку документов, передает РИА Новости.

Взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали три человека.

25 июня саперы приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города.

Из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.