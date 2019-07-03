Среди версий взрывов в Арыси рассматривают халатность
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
По его словам, в числе прочих, рассматриваются такие версии, как несоблюдение пожарной безопасности и халатность должностных лиц.
Допрошены более 100 человек, специалисты продолжают осмотры места происшествия и выемку документов, передает РИА Новости.
Взрывы на складах с боеприпасами на территории воинской части произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали три человека.
25 июня саперы приступили к разминированию неразорвавшихся снарядов на территории города.
Из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.