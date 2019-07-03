25 Июля 2020
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глобус, география, урок, Всероссийский географический диктант (2016) | Фото: orinfo.ru

Губернатор Александр Моор проинспектировал новую тюменскую школу

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый корпус тюменской школы №65 в районе улиц Янтарной - Б. Житкова и оценил ход подготовки к новому учебному году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В настоящий момент в школе завершены все строительные работы, устанавливается необходимое оборудование и мебель. Глава региона осмотрел все этажи образовательного учреждения и многофункциональную спортивную и игровую площадку, доступную не только ученикам, но и жителям всего микрорайона.

Полностью набран педагогический состав в старшем звене, осталось доукомплектовать педагогами начальную школу. Учиться в новом корпусе будет 16 первых классов. Набор учеников уже стартовал. По словам директора школы Оксаны Фокиной, на зачисление уже поступило 1,6 тыс. заявлений.

Подготовку к 1 сентября Александр Моор оценил положительно.

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Губернатор Александр Моор проинспектировал новую тюменскую школу

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Теги: Александр Моор, школа, корпус



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