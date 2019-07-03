Глава Прикамья попросил Медведева помочь с финансированием нацпроектов в 2020-21 годах

Губернатор Прикамья Максим Решетников на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о реализации в регионе нацпроектов. В частности, он рассказал о проблемах с распределением федеральных денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

На сегодня 43 из 44 всех региональных паспортов заведено в систему электронного бюджета. Краю на 2019 г. по нацпроектам предусмотрено 10,1 млрд руб.. По состоянию на 1 июля, кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов за счёт федерального бюджета составило 1,5 млрд руб. – 15% от всех расходов.

"Учитывая характер расходов, а это капитальные, например, закупка оборудования, пик придётся на конец третьего и на четвёртый кварта", – сказал губернатор.

Пермский край участвует во всех 12 нацпроектах страны. Деньги на них поступают по 32 направлениям межбюджетных трансфертов. Сейчас в Прикамье по 13 из направлений средства распределены на год, ещё по 15 – на трёхлетку. Трёхлетние соглашения заключены по шести направлениям. Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020-21 гг.. Особенно это касается Фонда ЖКХ по расселению аварийного жилья.

"Фонд получает деньги из федерального бюджета каждый год, и коллеги не готовы пока или до конца не понимают, как подписать соглашения на 2020 и 2021 гг.. Но регионам это очень важно, потому что, имея на руках эти соглашения, мы сможем быстрее довести деньги до муниципалитетов и начать закупать жильё на 2020–2021 гг..", - сказал Решетников.

По его словам, закупка жилья под переселение из “аварийки” – это трудоёмкий процесс, в котором очень много рисков. Он уточнил, что поддержка федерации на этапе распределения средств на три года нужна по единой денежной выплате в случае рождения третьего и последующих ребёнка, а также по программам поддержки современной комфортной городской среды.

Возглавлявший заседание премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что все министерства должны быть внимательны к регионам и стремиться к заключению соглашений на несколько лет вперёд. Также он добавил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только на 2019 г. предусмотрено более 1,7 трлн руб., часть этих денег находится в регионах. По данным на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети.