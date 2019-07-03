Глава Прикамья попросил Медведева помочь с финансированием нацпроектов в 2020-21 годах

25 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Пермский край
Совет по нацпроектам Дмитрий Медведев Максим Решетников (2019) | Фото: Администрация Пермского края

Глава Прикамья попросил Медведева помочь с финансированием нацпроектов в 2020-21 годах

Губернатор Прикамья Максим Решетников на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам рассказал о реализации в регионе нацпроектов. В частности, он рассказал о проблемах с распределением федеральных денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
Читайте также:

На сегодня 43 из 44 всех региональных паспортов заведено в систему электронного бюджета. Краю на 2019 г. по нацпроектам предусмотрено 10,1 млрд руб.. По состоянию на 1 июля, кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов за счёт федерального бюджета составило 1,5 млрд руб. – 15% от всех расходов.

"Учитывая характер расходов, а это капитальные, например, закупка оборудования, пик придётся на конец третьего и на четвёртый кварта", – сказал губернатор.

Пермский край участвует во всех 12 нацпроектах страны. Деньги на них поступают по 32 направлениям межбюджетных трансфертов. Сейчас в Прикамье по 13 из направлений средства распределены на год, ещё по 15 – на трёхлетку. Трёхлетние соглашения заключены по шести направлениям. Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020-21 гг.. Особенно это касается Фонда ЖКХ по расселению аварийного жилья.

"Фонд получает деньги из федерального бюджета каждый год, и коллеги не готовы пока или до конца не понимают, как подписать соглашения на 2020 и 2021 гг.. Но регионам это очень важно, потому что, имея на руках эти соглашения, мы сможем быстрее довести деньги до муниципалитетов и начать закупать жильё на 2020–2021 гг..", - сказал Решетников.

Совет по нацпроектам Дмитрий Медведев Максим Решетников(2019)|Фото: Администрация Пермского края

По его словам, закупка жилья под переселение из “аварийки” – это трудоёмкий процесс, в котором очень много рисков. Он уточнил, что поддержка федерации на этапе распределения средств на три года нужна по единой денежной выплате в случае рождения третьего и последующих ребёнка, а также по программам поддержки современной комфортной городской среды.

Возглавлявший заседание премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что все министерства должны быть внимательны к регионам и стремиться к заключению соглашений на несколько лет вперёд. Также он добавил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только на 2019 г. предусмотрено более 1,7 трлн руб., часть этих денег находится в регионах. По данным на конец июня, в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Прикамья попросил Медведева помочь с финансированием нацпроектов в 2020-21 годах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Максим Решетников, Дмитрий Медведев, нацпроекты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров