25 Июля 2020
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Евгений Куйвашев и спортсмены (2019) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев встретился со свердловскими спортсменами, которые выступят на Универсиаде в Неаполе

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился со свердловскими спортсменами, которые представляют сборную России на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона пожелал им удачи, отметив, что свердловские спортсмены всегда отличаются боевым настроем и волей к победе.

Всего на студенческие игры из Свердловской области отправились 10 человек, которые выступят в семи видах спорта: баскетбол – Илья Агинских, Дмитрий Дойников и Татьяна Казакова; волейбол – Екатерина Евдокимова; футбол – Артем Юсупов и Владислав Полетаев; прыжки в воду/трамплин (1,3 м) – Евгения Селезнева; пулевая стрельба – Евгений Панченко; настольный теннис – Александр Тютрюмов; дзюдо – Наталья Голомидова.

Евгений Куйвашев и спортсмены(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

XXX Всемирная летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля. В ее программе соревнования по 18 видам спорта.

Напомним, накануне Екатеринбург получил право проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году.

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Куйвашев встретился со свердловскими спортсменами, которые выступят на Универсиаде в Неаполе

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Теги: Куйвашев, спортсмены, Универсиада



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