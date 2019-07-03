Куйвашев встретился со свердловскими спортсменами, которые выступят на Универсиаде в Неаполе

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев встретился со свердловскими спортсменами, которые представляют сборную России на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, глава региона пожелал им удачи, отметив, что свердловские спортсмены всегда отличаются боевым настроем и волей к победе.

Всего на студенческие игры из Свердловской области отправились 10 человек, которые выступят в семи видах спорта: баскетбол – Илья Агинских, Дмитрий Дойников и Татьяна Казакова; волейбол – Екатерина Евдокимова; футбол – Артем Юсупов и Владислав Полетаев; прыжки в воду/трамплин (1,3 м) – Евгения Селезнева; пулевая стрельба – Евгений Панченко; настольный теннис – Александр Тютрюмов; дзюдо – Наталья Голомидова.

XXX Всемирная летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе с 3 по 14 июля. В ее программе соревнования по 18 видам спорта.

Напомним, накануне Екатеринбург получил право проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году.