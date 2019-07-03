Губернатор Прикамья поручил министерству образования отменить конкурс при приеме в первый класс

Губернатор Пермского края Максим Решетников после скандала с завышенными проходными баллами для девочек при приеме в гимназию №4, поручил краевому министерству образования привести процедуру приема первоклассников в школы в соответствие с региональными и федеральными нормативными актами и отказаться от системы конкурсного отбора первоклассников, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

Индивидуальный отбор будет возможен только при приеме в пятые классы и в исключительно в учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов. При этом переход к новой системе должен быть "плавным" и не нарушать права детей, которые поступили в первые классы по правилам индивидуального отбора.

Как сообщало Накануне.RU, проходной балл в первый класс гимназии №4 для девочек составляет 69,1, а для мальчиков – 65,7. Департамент образования Перми после проверки объявил директору выговор.

Гимназия и ее директор попали под "административку" по статье "Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций". Суд рассмотрел дело, но состава преступления в действиях гимназии не нашел.

После инцидента губернатор Максим Решетников прокомментировал ситуацию и заявил о необходимости отмены экзаменов при поступлении в первый класс..