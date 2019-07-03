Устранить недостатки, а не образовательную деятельность: суд разъяснил, для чего закрыли школу "Горки"

Устранить причины, препятствующие ведению образовательной деятельности образовательной организации – Видновский городской суд объяснил, для чего потребовалось закрытие школы "Горки" в Ленинском районе Подмосковья. Родители учеников закрытого учреждения обратились в суд за разъяснением, поскольку считают, что Министерство просвещения интерпретировало решение суда по-своему, начав увольнять учителей, ставить заборы и реконструировать здания, передает корреспондент Накануне.RU.

"10 апреля 2019 г. Видновский городской суд удовлетворил требования родителей и вынес решение, в котором школа "Горки" обязана устранить недостатки, препятствующие образовательной деятельности и продолжить эту самую (а не какую-нибудь другую) деятельность. Министерство просвещения решение суда оценило по-своему и собралось устранять учителей, устанавливать заборы, реконструировать здания и сооружения", - рассказали родители учеников закрытой школы в группе Городское поселение "Горки Ленинские" "Вконтакте".

Вчера Видновский городской суд разъяснил апрельское решение.

"На ФГБОУ СОШ "Горки" возложена обязанность устранить причины, препятствующие ведению образовательной деятельности образовательной организации, изложенные в письме управления Роспотребнадзора по Московской области от 25 октября 2018 г.", - говорится в определении суда.

"Осталось принудить директора школы исполнить решение суда и открыть школу к 1 сентября", - добавили родители.

Напомним, в октябре 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

С момента закрытия школы прошло более полугода, а обещанный ремонт до сих пор не начат, сообщают очевидцы. Школу обнесли забором.

Родители пытались оспорить приказ Минпроса, но в мае Тверской суд отклонил коллективный иск, не обнаружив оснований для признания решения незаконным.

На днях родители учеников закрытой школы обратились к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой обратиться в суд с аналогичным иском, поскольку приказ Министерства просвещения, по их мнению, нарушает права и законные интересы детей.

"С момента приостановления образовательной деятельности прошло восемь месяцев. В настоящее время все педагоги ФГБОУ СОШ "Горки" уволены, обучающиеся отчислены и добираются на транспорте до близлежащих муниципальных школ. Вместе с тем, нарушения, выявленные надзорными органами, не устраняются, ремонтные работы в школе не начаты, программы развития и концепции образовательного учреждения родителям не представлено, гарантий возвращения детей в родную школу нет. Считаем, что вышеуказанные приказы были приняты с превышением должностных полномочий и являются незаконными", - говорится в обращении омбудсмену.

Отметим, что, согласно концепции развития школы "Горки", основанное Владимиром Лениным учреждение к 2021 г. должно превратиться в "Город образования Горки" с тремя учебными корпусами, бассейном, кванториумом, лабораториями, мастерскими, гостиницей для сотрудников и кампусом для учеников.