В Москве кассир обменного пункта валюты украла у клиента более 40 млн рублей

В Москве сотрудница обменного пункта валюты исчезла с деньгами клиента. Мужчина лишился крупной суммы - 41 млн руб.

Инцидент произошел вечером 2 июля в обменнике в одном из домов в Елисеевском переулке, сообщили Накануне.RU в столичной полиции.

Клиент пришел в обменник в сопровождении инкассаторов и сообщил, что ему нужно обменять 41 млн руб. на американские доллары. Кассирша взяла деньги и сообщила, что мужчинам нужно выйти и подождать снаружи. По ее словам, необходимой суммы в долларах в обменном пункте не было, и ее привезут после звонка.

Клиент и инкассаторы вышли на улицу, однако спустя некоторое время попробовали зайти в пункт. Дверь оказалось запертой изнутри.

Обойдя дом, клиент увидел открытое окно обменника - зайдя внутрь, он понял, что женщина сбежала с деньгами.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.