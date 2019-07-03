Киркоров и Лоза прокомментировали автомобиль Пугачевой на перроне Рижского вокзала

Звезды продолжают высказываться по поводу инцидента с выездом автомобиля Аллы Пугачевой на перрон Рижского вокзала, где примадонна российской эстрады в сопровождении мужа, юмориста Максима Галкина, и детей погрузилась на поезд и отбыла в Юрмалу.

Многих пользователей, увидевших видео с VIP-автомобилем Пугачевой, возмутили барские замашки звезды. Знаменитости разделились. Одни, вроде Киркорова, считают, что Алла заслужила привилегированное положение, к тому же она никому не помешала. Другие ждут жестких мер по отношению к руководству вокзала, позволившему Пугачевой то, что недоступно остальным пассажирам.

Не остался в стороне и певец Юрий Лоза, без комментария которого не проходит ни один скандал в российском шоу-бизнесе. Музыкант отметил, что певица воспользовалась возможностью, которая "широко практикуется" в стране. По его словам, на перрон могут выезжать все "олигархи и большие бандиты", которые, помимо прочего, нередко ездят по выделенной полосе. "Не Пугачева изобрела въезд на перрон", - заявил Лоза в комментарии "Вечерней Москве".

А у бывшего мужа Пугачевой другое мнение. "Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно", – отметил Киркоров в разговоре с телеканалом "Звезда".