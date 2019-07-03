Банк "Открытие" подал иск на 289,5 млрд рублей к бывшим владельцам и руководству

Банк "ФК Открытие" подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам. Согласно картотеке арбитражных дел, сумма иска составляет 289,5 млрд рублей.

В числе ответчиков - "Открытия" Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие холдинг".

Иск от имени кредитной организации подал Банк России, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк "Открытие".

Напомним, Фонд консолидации, подконтрольный ЦБ, с лета 2017 г. занимался санацией "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Банк России готовит к продажебанк ФК "Открытие". Сделка может состояться в 2021 г., рассказала председатель мегарегулятора Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2019.

По ее словам, Центральный банк планирует постепенно, но быстро продавать банки. Размер дисконта будет зависеть от конъюнктуры рынка, добавила Набиуллина.