25 Июля 2020
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Общество Пермский край
Жильё квартиры Пермский край (2019) | Фото: Администрация Пермского края

В Прикамье в 2018 году построили миллион "квадратов" жилья

Общая площадь жилищного фонда Пермского края составила 62,9 млн "квадратов". Рост за год составил 1,1 млн кв. м, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Таковы данные "Пермьстата" на конец прошлого года, в конце 2017 г. аналогичный показатель составлял 61,8 млн "квадратов". Больше стало метров и в среднем на одного жителя края: в 2017 г. их было 23,6, по итогам 2018-го – 24,1.

Ранее глава Прикамья Максим Решетников поручил обеспечить жителей региона не только новым жильём, но и всей инфраструктурой. В частности, речь шла о доступной медицинской помощи, местах в детских садах и школах, транспортных развязках и общественных пространствах для отдыха.

Жильё квартиры Пермский край(2019)|Фото: Администрация Пермского края

Рост объёмов жилищного строительства – один из приоритетов государственной программы края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды", работающей в крае шесть лет, и реализуемого с этого года по инициативе Владимира Путина национального проекта "Жильё и городская среда".

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В Прикамье в 2018 году построили миллион "квадратов" жилья

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Теги: Пермьстат, жильё



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