В Якутии на спортивных играх обрушилась деревянная трибуна, есть пострадавшие

В Амгинском улусе Якутии при обрушении деревянной конструкции пострадали девять человек, пишет РИА "Новости".

Инцидент случился во время проведения спортивных игр.

Болельщиков было очень много, некоторые забрались на не предназначенную для размещения людей деревянную конструкцию ограждений батарей вдоль стен - под весом людей она обрушилась.

На настоящий момент помощь оказана всем девятерым, в больнице остается только один человек.