На Камчатке стартует автопробег в знак протеста роста цен на бензин

На Камчатке 4 июля пройдет автопробег в знак протеста роста цен на бензин.

Камчатцы призывают власти проверить местного монополиста - "ННК-Камчатнефтепродукт".

Только с начала мая бензин на полуострове дорожал три раза, а до этого цены росли почти ежемесячно, сообщает Regnum.

Напомним, с июля в России перестало действовать соглашение о "заморозке" цен на топливо, эксперты прогнозируют, что цена в рознице литра может существенно увеличиться следом за оптовыми ценами.

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС.