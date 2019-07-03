"Красное & Белое" перешло под контроль кипрской компании

Несколько основных операционных компаний сети "Красное & Белое" перешли под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, которая была создана в марте 2019 года. При этом стопроцентным бенефициаром остается бизнесмен Сергей Студенников.

Речь идет об ООО "Прометей", ООО "Абсолют" и ООО "Оазис".

По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, "Красное & Белое" продолжит платить налоги на уровне российских активов в обычном порядке, но получит возможность уменьшить налоговую нагрузку в случае распределения дивидендов, пишет РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, деятельность компании "Красное & Белое" начиналась на Южном Урале. В 2018 году стало известно о "переезде" сети в Москву. Теперь уже бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что переезд головного офиса торговой сети в столицу не означает для региона потерю налогов. То же самое, по его словам, относится и к выводу челябинского холдинга "Макфа" в офшорные зоны.

В конце декабря 2018 года на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. Вскоре после этого появилась информация о слиянии "Красное & Белое" и торговых сетей "Дикси" и "Бристоль".

В начале февраля 2019 года Арбитражный суд Челябинской области прекратил производство по иску ООО "Абсолют" (сеть алкомаркетов "Красное & Белое") к Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области. Решение было принято по ходатайству заявителя, который отказался от заявленных требований. Компания просила признать недействительным решение налоговой о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения в части взыскания суммы 1 млрд 953 млн руб., из которых в части неуплаты НДС в размере 713 млн руб., пени по НДС – 315,8 млн руб., в части неуплаты налога на прибыль в размере 625 млн руб., пени по налогу на прибыль – 282,5 млн руб., штрафа 15,4 млн руб., пени по НДФЛ 964 тыс.