"Продавайте свои вина другим странам": сенатор предложил ввести санкции против Грузии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил запретить продажу грузинских вин в России в ответ на русофобские выступления. По его мнению, Грузия должна прочувствовать экономические последствия ухудшения отношений с Россией, передает корреспондент Накануне.RU.

"Грузия - это же не маленький ребенок, который ничего не понимает, нашкодил, надо его простить. Вроде уже почти 30 лет самостоятельное государство и за свои шаги надо отвечать. Я считаю, что надо применять меры, санкции. Я думаю, надо сказать, что поскольку страна повела себя недружественно, мы не хотим пока торговать с этой страной. Мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на нашей стране. Если вы ее считаете агрессором, будьте добры, продавайте свои вина или еще какую-то продукцию другим странам", - сказал Джабаров на пресс-конференции в НСН.

Без санкций Грузия не почувствует экономические последствия обострения отношения с Россией и повторит то же самое, уверен сенатор.

"Рынок грузинского вина в России - это мизер. Эта ниша заполняется мгновенно чилийским, французским итальянским вином, у нас свои вина появились хорошие", - добавил Джабаров.

Продажа вина дает Грузии порядка 100 млн долларов в год, заметил заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма.

Президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики не согласился с необходимостью введения санкции против Грузии. Более того, он считает, что нужно ослабить запрет прямого авиасообщения между странами.

"Запрет бьет по миллиону грузин и по русскому населению, по полутора-двум миллионам, которые хотят приехать. Можно смягчить эту позицию, чтобы народ сам выбирал", - отметил Хомерики.

Эксперт напомнил, что санкции Европы и США против России только простимулировали рост экономики страны, но при этом обострили отношения между странами.

"Почему мы все это должны вымещать на маленькое православное государство?" – возмутился он.