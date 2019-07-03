Порошенко вывел людей на майдан протестовать против "пророссийского реванша"

В Киеве, на майдане незалежности, накануне прошла акция протеста "Терпеть больше нельзя" против регистрации в качестве кандидатов на выборах в Раду известного блогера Анатолия Шария и главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Майдан поддержал бывший президент Петр Порошенко, который призвал людей присоединяться. Олигарх снова заявил, что нужно противостоять "ползучему пророссийскому реваншу".

Как заявил депутат Рады Мустафа Найем, Клюев в 2014 год уехал в Россию и уже 5 лет не был на Украине и не может баллотироваться в Раду. А по поводу Шария Порошенко, еще будучи президентом, советовал вообще не задавать вопросов.

Сам Шарий находился в розыске с 2012 года. В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил розыск по делу о хулиганстве с применением оружия и отправил его на доработку.

Против Шария и Клюева протестовали и в Раде. Спикер Андрей Парубий пообещал добиваться снятия их с регистрации кандидатами.

Всего на майдане собрались несколько сотен человек. Они выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому - в течение двух дней снять с регистрации Шария и Клюева. В противном случае боевики пригрозили перейти от мирного протеста к "немирному".

На митинг пришли и несколько депутатов, но сам он вызвал интерес только поводом, по которому был собран, потому что большого интереса инициативы Порошенко у киевлян не вызвали. Олигарх явно пытается набрать очки перед выборами в Раду, разыгрывая из себя главного борца с "пророссийским реваншем". Однако и на этом небольшом митинге не обошлось без инцидента. По уже ставшей на Украине традиции был избит журналист. Досталось Владиславу Бовтруку из "Страны".

"Порошенко, даже перестав быть президентом, остается Порошенко", - написал главный редактор издания Игорь Гужва.

А журналист Дмитрий Василец отметил, что расследование этого нападения даст понять, насколько новая власть покрывает старую. Главная же интрига - отменит ли ЦИК регистрацию, а украинская власть - снова уступит "активистам".

Выбору в Раду пройдут 21 июля.