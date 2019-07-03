25 Июля 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Новому майдану быть? (2017) | Фото:

Порошенко вывел людей на майдан протестовать против "пророссийского реванша"

В Киеве, на майдане незалежности, накануне прошла акция протеста "Терпеть больше нельзя" против регистрации в качестве кандидатов на выборах в Раду известного блогера Анатолия Шария и главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева. Майдан поддержал бывший президент Петр Порошенко, который призвал людей присоединяться. Олигарх снова заявил, что нужно противостоять "ползучему пророссийскому реваншу".
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Как заявил депутат Рады Мустафа Найем, Клюев в 2014 год уехал в Россию и уже 5 лет не был на Украине и не может баллотироваться в Раду. А по поводу Шария Порошенко, еще будучи президентом, советовал вообще не задавать вопросов.

Сам Шарий находился в розыске с 2012 года. В апреле 2019 года Шевченковский райсуд Киева отменил розыск по делу о хулиганстве с применением оружия и отправил его на доработку.

Против Шария и Клюева протестовали и в Раде. Спикер Андрей Парубий пообещал добиваться снятия их с регистрации кандидатами.

Всего на майдане собрались несколько сотен человек. Они выдвинули требование к президенту Владимиру Зеленскому - в течение двух дней снять с регистрации Шария и Клюева. В противном случае боевики пригрозили перейти от мирного протеста к "немирному".

На митинг пришли и несколько депутатов, но сам он вызвал интерес только поводом, по которому был собран, потому что большого интереса инициативы Порошенко у киевлян не вызвали. Олигарх явно пытается набрать очки перед выборами в Раду, разыгрывая из себя главного борца с "пророссийским реваншем". Однако и на этом небольшом митинге не обошлось без инцидента. По уже ставшей на Украине традиции был избит журналист. Досталось Владиславу Бовтруку из "Страны".

"Порошенко, даже перестав быть президентом, остается Порошенко", - написал главный редактор издания Игорь Гужва.

А журналист Дмитрий Василец отметил, что расследование этого нападения даст понять, насколько новая власть покрывает старую. Главная же интрига - отменит ли ЦИК регистрацию, а украинская власть - снова уступит "активистам".

Выбору в Раду пройдут 21 июля.

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Порошенко вывел людей на майдан протестовать против "пророссийского реванша"

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Теги: Украина, Петр Порошенко, майдан



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