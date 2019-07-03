25 Июля 2020
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Спорт Свердловская область
Эрик Бикфалви (2019) | Фото: Накануне.RU

Лидер "Урала" Эрик Бикфалви покинул расположение клуба и может уйти из команды

Лидер "Урала" Эрик Бикфалви временно покинул расположение клуба, который сейчас проводит сборы в Словении.

Как заявил агент полузащитника Даниэль Драгош, существует вероятность, что Бикфалви покинет "Урал", но на данный момент он остается игроком екатеринбуржцев.

"У клуба есть опция продлить соглашение на год, но это исключительно опция клуба, сам Эрик хочет остаться в команде", - цитирует агента издание Sport24.

Ведран Чорлука, Эрик Бикфалви(2019)|Фото: Накануне.RU

Драгош добавил, что футболист временно покинул расположение клуба по личным обстоятельствам, так как его ребенок сломал руку. Когда Бикфалви присоединится к команде, агент не уточнил.

Напомним, недавно гол полузащитника "Урала" в ворота московского "Динамо" покорил английских болельщиков и собрал миллионы просмотров с Сети.

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Лидер "Урала" Эрик Бикфалви покинул расположение клуба и может уйти из команды

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Теги: Бикфалви, Урал, клуб



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