Свердловская ЖД направила в РЖД документы для закрытия Горнозаводской ветки в Перми

Пакет документов, необходимых для закрытия участка Горнозаводской ветки, направлен в Центральный аппарат РЖД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской железной дороги.

После прохождения всех необходимых согласований, документы будут направлены в Минтранс РФ. Уточнить сколько именно потребуется времени на согласование в ведомстве не смогли.

Напомним, срок закрытия движения на участке Горнозаводской ветки между вокзалами Пермь I - Пермь II, перенесли на осень 2019 г. После прекращения железнодорожного движения на участке, РЖД продаст краю имущество: пути, контактную сеть и передаст участки земли. Сейчас ведется проектирование трамвайной ветки вдоль набережной и транспортно-пересадочного узла на Перми II.

Сообщалось, что трамвайное движение на участке Пермь II — Пермь I откроют в 2021 г., а организация трамвайного движения пройдет в несколько этапов. Первый - движение на участке между вокзалами Пермь II и Пермь I. Второй этап от Перми I до ТПУ "Мотовилиха". Стоимость работ по запуску трамваев на первом этапе может составить до 1 млрд руб.